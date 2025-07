O Benfica anunciou esta sexta-feira que foi condenado a um jogo à porta fechada no Estádio da Luz, depois dos adeptos terem arremessado engenhos pirotécnicos para a bancada do FC Porto, no Clássico desta temporada, da 28.ª jornada da Liga.

«O Sport Lisboa e Benfica informa que foi condenado a um jogo de interdição do Estádio da Luz no decurso da partida FC Porto-Benfica do dia 6 de abril de 2025, a contar para a 28.ª jornada do Campeonato», pode ler-se no comunicado oficial.

Sem concordar com o castigo, as águias informaram que vão recorrer da decisão:

«O Clube considera esta decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol inapropriada, injusta e totalmente injustificada, pelo que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, numa ação acompanhada de procedimento cautelar por forma a suspender os efeitos desta decisão.»

O momento em questão ocorreu durante a partida, na qual o Benfica ganhou por 4-1, depois dos adeptos visitantes lançarem engenhos pirotécnicos para as bancadas dos adeptos da casa. Este comportamento causou ferimentos em duas pessoas.