O Benfica fechou a temporada no Estádio da Luz com a maior assistência em jogos da Liga: a assistir ao dérbi com o Sporting estiveram 63.478 espectadores, registo que superou os 63.342 do Benfica-FC Porto.

A equipa encarnada ficou muito perto de ultrapassar a marca do milhão de adeptos na soma dos 17 encontros da Liga (os 17 com mais público no total): fechou o campeonato com 998.680 espectadores, numa média de 58.746 pessoas por jogo e uma taxa de ocupação de 91,4 por cento.

Mais, por exemplo, do que o acumulado de 2023/24 (956.219) e, até, de 2022/23 (970.837), temporada que culminou com a conquista do último título nacional.

O Sporting ocupa a segunda posição, com 673.832 espectadores até ao momento. Os leões irão superar a barreira dos 700 mil no jogo com o V. Guimarães e confirmar um crescimento face à temporada passada, na qual ficaram aquém deste número. O campeão nacuional tem uma taxa de ocupação de 84,13 por cento, acima da que o FC Porto consegue no Dragão, que ainda vai acolher um último encontro (diante do Nacional). À entrada para o último jogo dos azuis e brancos, o anfiteatro portista recebeu 655.682 espectadores, podendo, em caso de enchente no derradeiro jogo da Liga, também ultrapassar os 700 mil adeptos.