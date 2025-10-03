O Maisfutebol vai divulgar, a partir das 20 horas, uma grande sondagem sobre as eleições do Benfica, realizada pela Pitagórica precisamente para o Maisfutebol, TVI, CNN Portugal, TSF e JN.

A pouco mais de três semanas das eleições, é importante perceber quem está na frente e quem vota quem nesta eleições. Não se esqueça, a partir das 20 horas, pode saber tudo aqui.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?