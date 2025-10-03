Benfica
Eleições Benfica: Maisfutebol divulga a partir das 20 horas uma grande sondagem
Consulta popular foi feita pela Pitagórica para o Maisfutebol, TVI, CNN Portugal, TSF e JN
O Maisfutebol vai divulgar, a partir das 20 horas, uma grande sondagem sobre as eleições do Benfica, realizada pela Pitagórica precisamente para o Maisfutebol, TVI, CNN Portugal, TSF e JN.
A pouco mais de três semanas das eleições, é importante perceber quem está na frente e quem vota quem nesta eleições. Não se esqueça, a partir das 20 horas, pode saber tudo aqui.
