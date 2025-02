A ampliação da capacidade do Estádio da Luz para 70 mil lugares ficará concluída no prazo expectável de dois anos.

Recorde-se que o crescimento da lotação máxima do recinto já está em marcha desde o verão de 2024, altura em que foram colocadas, no topo do piso 0, mais 950 cadeiras que elevaram a capacidade para perto de 66 mil espetadores.

O aumento da lotação da Luz não contempla a criação de lugares em pé, apesar de haver enquadramento legal para que isso seja possível. Na próxima época, acreditam os responsáveis do clube, o recinto dos encarnados já deverá ter mais 2.000 a 2.500 lugares do que atualmente.

As cabeceiras do Estádio da Luz (piso 3) têm espaço entre a última fila e a cobertura, mas o crescimento da lotação não passará por aí. Ainda assim, haverá alterações estéticas que serão facilmente notadas, isto apesar dos projetos ainda estarem no segredo dos deuses.

As obras, à semelhança da que foi realizada no verão passado e que foi mais simples do que as que se seguem, serão realizadas numa curta janela temporal no verão – daí a execução em três fases – durante a paragem competitiva, após os concertos agendados e durante o período de consolidação do relvado da Luz, que terá de ser novamente trocado. Haverá novos lugares na zona da zona do público em geral (a maioria), mas também na zona corporate.

O valor global do investimento do Benfica ainda não está totalmente apurado, mas os responsáveis do clubes acreditam que os novos lugares paguem o custo das obras num prazo até quatro anos, dependendo do tipo de projeto levado a cabo.