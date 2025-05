O Benfica arrisca uma interdição de um a três meses de jogar no Estádio da Luz, caso recuse mesmo ceder o recinto à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para jogos das seleções nacionais.

Em comunicado, na segunda-feira, o Benfica informou, entre outras medidas após a final da Taça de Portugal perdida para o Sporting, que «enquanto a verdade desportiva não prevalecer nas competições nacionais, o Sport Lisboa e Benfica estará indisponível para acolher jogos da Seleção Nacional no seu Estádio».

Ora, segundo o artigo 72.º do Regulamento Disciplinar da FPF, «o clube que se recuse injustificadamente a ceder à FPF recinto desportivo, no qual compita na qualidade de visitado, para nele se realizarem jogos das seleções nacionais ou jogos marcados pela FPF enquanto recinto desportivo neutro, é sancionado com interdição de 1 a 3 meses de jogar no seu recinto desportivo e cumulativamente com multa entre 10 e 20 UC».

A seleção nacional masculina tem os seus próximos jogos caseiros a 11 e 14 de outubro, respetivamente ante República da Irlanda e Hungria, no apuramento para o Mundial 2026. Estes jogos ainda não têm estádio confirmado.