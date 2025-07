O Benfica informou, esta sexta-feira, que concluiu a primeira fase do aumento da lotação do Estádio da Luz. As bancadas do estádio passam a ter capacidade para 68100 espetadores.

«A Catedral passa agora a contar com 68 100 lugares, reforçando o estatuto de maior e mais imponente estádio do país. Mais do que números, este crescimento é emoção redobrada: mais vozes, mais cor, mais Benfica», pode ler-se no comunicado oficial.

Nas bancadas do Estádio da Luz foram criadas duas filas no Piso 0 e alguns ajustes de cadeiras. De relembrar que o estádio tinha cerca de 65 mil lugares, antes das remodelações.

O objetivo final destas remodelações é chegar aos 70 mil lugares no Estádio da Luz, mas para a presente época a capacidade está definida, partilhou Nuno Catarino, CFO da SAD do Benfica.

O dirigente garantiu ainda que o relvado, que será instalado nos próximos dias, estará pronto para o arranque da temporada 2025/26.