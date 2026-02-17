O Estádio da Luz registou no Benfica-Real Madrid um novo recorde de assistência.

Ao todo, estiveram nas bancadas 66.387 espectadores. Para trás ficou o recorde que persistia desde maio de 2010, quando assistiram ao Benfica-Rio Ave, jogo do título das águias, 65.467 pessoas.

Este novo recorde foi potenciado pelo aumento recente da lotação da Luz, com capacidade agora para 68.100 lugares.

🔥 Maior assistência de sempre na Luz. Juntos, até ao fim! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/B8SvCPhSRI — SL Benfica (@SLBenfica) February 17, 2026

A terceira maior casa na nova Luz, inaugurada em outubro de 2003, foi fixada no dérbi com o Sporting em dezembro passado (65.247).