O Benfica vai aumentar a lotação do Estádio da Luz para 70 mil lugares.

A promessa foi feita por Rui Costa à margem da inauguração das novas instalações da Casa do Benfica de Arouca.

«Ambicionamos que mais sócios e mais adeptos possam desfrutar da oportunidade única que é apoiar o nosso Clube. Embora o Estádio da Luz seja já o maior e mais imponente estádio do país, anuncio hoje que iremos aumentar a sua lotação para 70 mil lugares», afirmou o presidente dos encarnados.

Rui Costa frisou ainda que este trabalho, que permitirá aumentar a capacidade do recinto dos encarnados em cerca de 5 mil lugares, já está em marcha.

Recorde-se que no verão passado o Benfica colocou no estádio mais 950 cadeiras, instaladas no topo do piso 0.

A ambição de ampliar o Estádio da Luz, com capacidade para 65.200 espectadores, não é recente. Em 2019, ainda durante a presidência de Luís Filipe Vieira e a escassos meses do início da pandemia de covid-19, Domingos Soares de Oliveira, partilhou esse desejo em declarações aos jornalistas.