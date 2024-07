O novo relvado do Estádio da Luz para 2024/25 já foi totalmente colocado e prosseguem os trabalhos de consolidação do terreno de jogo para a estreia, a 25 de julho num particular diante do Brentford.

Marcel Matz, treinador da equipa de voleibol dos encarnados, partilhou uma fotografia do aspeto do tapete verde agora.

Entre sair de férias por 10 dias e voltar para casa... pic.twitter.com/q4QJc7mAsd — Marcel Volei (@marcelvolei) July 13, 2024

Recorde-se que o Estádio da Luz recebeu no final de maio dois concertos da artista norte-americana Taylor Swift, o que levou à substituição do relvado.