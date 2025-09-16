Benfica
VÍDEO: o momento em que Rui Costa abandona a tribuna
Benfica perdeu por 3-2 diante do Qarabag, na primeira jornada da fase de liga da Champions
O Benfica perdeu por 3-2 diante do Qarabag, na primeira jornada da fase de liga da Champions, e Rui Costa foi um dos visados da enorme assobiadela que se assistiu no final do encontro.
Na tribuna do Estádio da Luz, o presidente das águias abandonou-a logo após o apito final do árbitro e enquanto subia as escadas era assobiado pelos milhares de adeptos que assistiram ao encontro desta terça-feira.
Assista aqui ao momento:
