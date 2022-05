O Benfica de Nélson Veríssimo - que começou por ser de Jorge Jesus - terminou a época em casa com um recorde negativo na história do novo Estádio da Luz, inaugurado a 25 de outubro de 2003: seis derrotas como visitado.

Ao perder com o FC Porto no jogo que confirmou o título dos dragões (0-1), a formação encarnada somou o sexto desaire caseiro na presente temporada, um registo sem paralelo desde que o novo estádio foi inaugurado e apenas ao nível da época 1996/97, quando o Benfica teve três treinadores - Paulo Autuori, Mário Wilson e Manuel José.

Esse Benfica de 1996/97 perdeu seis jogos no antigo Estádio da Luz, estabelecendo um recorde negativo no clube. Essa marca foi igualada no passado domingo.

A equipa de Nélson Veríssimo contabiliza quatro desaires caseiros na Liga, para além de duas na Champions. Portimonense, Bayern Munique, Sporting, Gil Vicente, Liverpool e FC Porto foram as formações que garantiram triunfos no recinto encarnado, numa proporção equilibrada: três com Jorge Jesus no banco do Benfica, três já com Veríssimo.

Curiosamente, o registo do atual Benfica é idêntico ao Benfica de 1996/97, de má memória para os seus adeptos. As duas equipas terminaram as campanhas em casa com 16 vitórias, quatro empates e seis derrotas em 26 jogos.

A formação de Paulo Autuori, Mário Wilson e Manuel José ficou em 3.º lugar na Liga, caiu nos quartos de final da Taça das Taças frente à Fiorentina, perdeu a Supertaça para o FC Porto (1-0 nas Antas e 0-5 na Luz, a primeira das seis derrotas) e a final da Taça de Portugal com o Boavista (3-2).

O Benfica de Nélson Veríssimo fez igualmente uma bela campanha europeia, assinalável até aos quartos de final da Champions, quando caiu perante o Liverpool, mas ficará em 3.º lugar no campeonato, tendo perdido a final da Taça da Liga para o Sporting (1-2) e sido eliminado nos oitavos de final da Taça de Portugal pelo FC Porto (3-0).