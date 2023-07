O vice-presidente do Benfica partilhou em entrevista à BTV as várias propostas apresentadas pela Comissão de Revisão dos Estatutos com vista à alteração de várias artigos dos estatutos do clube encarnado.

Uma delas, salientou Jaime Antunes, que é também o coordenador dessa comissão criada por sócios do Benfica, tem a ver com o número de anos de sócio efetivo (considera-se a partir dos 18 anos) para que um associado possa candidatar-se à presidência do clube, associando-se a isso a uma idade mínima.

«Neste momento são exigidos 25 anos de sócio ininterrupto. O que significa que só um sócio com mais de 43 anos e estes 25 anos de sócio efetivo ininterrupto é que poderia candidatar-se [na melhor das hipóteses] à presidência do Benfica. Nós propomos que haja uma redução para 15 anos de sócio efetivo e uma idade de 35 anos. Qualquer sócio que tenha 35 anos ou 15 anos ou mais de sócio efetivo, pode candidatar-se a presidente da Direção, do Conselho Fiscal ou da Mesa da Assembleia Geral», explicou.

O dirigente das águias reiterou que a proposta de limitação de mandatos para os presidentes dos três órgãos sociais, já defendida também por Rui Costa, é mesmo para avançar. «A comissão e a Direção acolheram esta solução de fazer uma limitação de mandatos para os presidentes dos órgãos sociais: para o presidente da Direção, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral. E é uma limitação de mandatos na função. Ou seja: o presidente da direção, ao fim de três mandatos, não pode candidatar-se novamente a presidente da direção», referiu.

Os estatutos do Benfica - não confudir com SAD - impedem ainda os membros dos órgãos sociais de serem remunerados pelo trabalho, algo que a comissão criada também pretende ver alterada. Caso esta e outras propostas de alterações estatutárias vejam luz verde para avançar, só entram em vigor a partir das próximas eleições.

A proposta final de revisão dos estatutos do Benfica ainda será apresentada aos sócios do clube, que terão a possibilidade de apresentar sugestões de alteração. Só depois será submetida a votação em Assembleia Geral.