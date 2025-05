O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, José Pereira da Costa, informou esta sexta-feira que os novos estatutos dos encarnados já foram registados na Conservatória do Registo Comercial.

Segundo a nota do dirigente, os estatutos do clube da Luz «entrarão em vigor com o anúncio da marcação das próximas eleições», que vão realizar-se em outubro deste ano.

A escritura do documento aconteceu a 22 de abril passado e já se pode atestar a publicação do mesmo no portal «Publicações de Atos Societários e de outras entidades», do Ministério da Justiça, feita na passada quarta-feira.

Pereira da Costa deixou também o alerta de que «o processo de revisão poderá, ainda, ser objeto de apreciação sucessiva da legalidade, por parte do Ministério Público, o que não obsta à entrada em vigor dos novos estatutos».