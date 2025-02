O Benfica informou esta segunda-feira, em comunicado oficial, que a votação da proposta final de revisão dos estatutos do clube será no próximo dia oito de março, entre as 9h30 e 22h30.

A última sessão da Assembleia Geral Extraordinária de Revisão Estatutária tem apenas um ponto na agenda. Em resposta a notícias recentes da imprensa nacional que davam conta de irregularidades no processo, os encarnados dizem o seguinte:

«A Mesa assegurou o cumprimento de todos os formalismos, quer os legais, quer os estatutários, quer os que constam na metodologia aprovada em 16 de junho de 2024», pode ler-se.

O clube acrescenta que o processo de revisão dos estatutos foi «certamente o mais participado da história» do Benfica. Se forem aprovados, os novos estatutos entram em vigor a partir do próximo ato eleitoral, agendado para outubro do próximo ano.

Leia o comunicado oficial do Benfica:

«1. A Mesa informa que foi marcada para o dia 8 de março de 2025, com início às 9h30 e encerramento às 22h30, a última sessão da Assembleia Geral Extraordinária de Revisão Estatutária, que terá como ponto único da ordem de trabalhos a votação da proposta final de revisão dos Estatutos do Sport Lisboa e Benfica;

2. ⁠A proposta final encontra-se publicada no site do clube, tendo sido, depois de votada na generalidade e na especialidade, objeto de consulta pública durante 30 dias – que terminaram no passado dia 16 de fevereiro;

3. ⁠Ao longo do processo de revisão dos Estatutos, certamente o mais participado da história do nosso Glorioso Clube, a Mesa assegurou o cumprimento de todos os formalismos, quer os legais, quer os estatutários, quer os que constam na metodologia aprovada em 16 de junho de 2024, no respeito integral pela vontade dos sócios do Sport Lisboa e Benfica, tendo sido garantida a participação de todos os que entenderam colaborar na formulação da proposta final;

4.⁠ Neste enquadramento, sublinhamos um facto que resulta evidente do processo que caminha para o seu epílogo: os sócios do Sport Lisboa e Benfica, enquanto 'poder constituinte' primário e secundário, no respeito pelo modelo associativo que vigora em Portugal, são soberanos nas opções que tomam, cabendo, nesta fase, passar ao momento deliberativo final.

José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica»

[Notícia atualizada às 18h20]