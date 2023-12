O Benfica está interessado na contratação de Rafik Guitane e, segundo apurou o Maisfutebol, já abriu as primeiras conversas para avançar para uma negociação tendo em vista a contratação do jogador já em janeiro.

Numa sondagem inicial, os encarnados ouviram que o extremo francês está avaliado pelo Estoril entre quatro e cinco milhões de euros - foi contratado a custo zero no começo desta época, depois de um período de seis meses por empréstimo.

Para garantir Guitane por três temporadas (até junho de 2026), o emblema canarinho aceitou deixar 30 por cento do passe do jogador com os franceses do Stade de Reims. Assegurou, então, os outros 70 por cento.

Rafik Guitane, de 23 anos, foi recentemente carrasco do FC Porto na Taça da Liga. Marcou um dos golos na vitória por 3-1 que culminou na eliminação dos dragões na competição interna.