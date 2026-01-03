O Benfica apresenta-se em campo diante do Estoril com três alterações no onze que José Mourinho fez alinhar no último jogo de 2025, em Braga.

Devido a uma lesão num ombro, Enzo Barrenechea é baixa confirmada para o jogo deste sábado na Luz e é rendido por Manu Silva. Relegados para o banco de suplentes, onde estará o reforço Sidny Cabral, são Tomás Araújo e Aursnes, que dão lugar a António Silva e a Prestianni.

ONZE DO BENFICA: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Manu Silva, Ríos e Barreiro; Prestianni, Pavlidis e Sudakov.

ONZE DO ESTORIL: Joel Robles; Ricard Sánchez, Boma, Bacher e Pedro Amaral; Jandro, João Carvalho e Holsgrove; Guitane, Marqués e Begraoui.