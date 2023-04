O Benfica recebe o Estoril com o FC Porto a um ponto da liderança encarnada. A partida das 18h00 deste domingo, na Luz, é de extrema importância para os dois clubes, pois se os encarnados querem acabar com a série de quatro jogos sem vencer e, mais do que isso, voltar a estar a quatro pontos à frente do segundo, os canarinhos tentam afastar-se também eles dos lugares de descida: têm mais três pontos do que o Marítimo, que esta em posição de play-off.

Na Luz, o treinador Roger Schmidt está limitado nas opções devido às lesões de Julian Draxler e, sobretudo, Alexander Bah, que era um titular regular da equipa lisboeta. Ainda assim, o dinamarquês está em dúvida, uma vez que a recuepração tem sido mais rápida do que seria de esperar. Do lado oposto, Ricardo Soares não pode contar com Lucas Áfrico.

O treinador germânico pode optar por dar de novo a titularidade a David Neres numa ala, embora Schmidt se mostre conservador nas opções para o onze inicial. Também Gonçalo Guedes tem conseguido minutos e estando com melhor rotação pode vir a integrar a equipa inicial, sabendo que houve desempenhos de jogadores que ficaram aquém, quer na Liga, quer na Liga dos Campeões.

Percorra a galeria associada e veja os onzes prováveis de um jogo que o Maisfutebol acompanha AO VIVO e que tem início às 18h00.