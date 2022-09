Com apenas 18 anos, António Silva mereceu a confiança de Roger Schmidt na equipa principal do Benfica e, de forma surpreendente, tem sido um dos destaques dos encarnados neste início de época.

De tal maneira, que o jovem defesa recebe também a admiração dos seus pares, como é o caso de Tiago Gouveia. Emprestado pelas águias ao Estoril, o extremo deixou grande elogios a António.

«Sim, surpreendeu-me muito. Lembro-me perfeitamente da estreia do António Silva na II Liga, frente ao Mafra. O Mafra tinha uma forma de pressionar difícil de contrariar, mas eu não vi um António com tanta confiança e tão atrevido. E na brincadeira, disse-lhe que na Youth League ele era o Van Dijk e na II Liga, na equipa B, parecia um central banal», referiu, em entrevista ao Canal 11.

«Na pré-época foi dos jogadores que mais me impressionou. Comentei com as pessoas que o António estava num nível absurdo. Achei estranho até quando o vi na pré-época. Não tinha feito muitos jogos na II Liga e de repente estava com a equipa principal. Mas com o tempo fui ficando boquiaberto», acrescentou.

A alcunha de 'Salviozinho' e a troca do Sporting para o Benfica

Tiago Gouveia, de resto, confessou depois que já foi apelidado de ‘Salviozinho’ por Rui Costa, devido às parecenças com Toto Salvio, antigo jogador do Benfica.

«Sempre me identifiquei muito com o Gonçalo Guedes, acho que é muito parecido comigo. No Benfica, o Salvio, sem dúvida nenhuma. Até o presidente do Benfica, o Rui Costa, já me chamou 'Salviozinho'. São dois jogadores com os quais me identifico», revelou.

O futebolista do Estoril explicou ainda a troca do Sporting para o Benfica, na formação: «As condições do Sporting não eram tão boas e no Benfica eram fantásticas. Quando ia à Seleção, éramos três do Sporting e 13 do Benfica. Achei que me devia juntar aos melhores.»