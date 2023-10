A FIGURA: António Silva

Não foi propriamente o melhor jogo de António Silva, mas tem de ser a figura pelo que fez nos minutos finais. Depois da ausência forçada em Milão, regressou ao onze ao lado de Otamendi, e os dois estiveram longe de estar ao mais alto nível – apesar de terem apagado alguns fogos. No entanto, e numa altura em que o Benfica já buscava o golo de forma insistente, António subiu à área e «mergulhou» para o golo da vitória. Não contente, no último lance do jogo, cortou a bola do empate de Vital. Decisivo.

O MOMENTO: António Silva, uma defesa que vale dois pontos, minuto 90+10

No último lance do jogo, o Estoril subiu à área para tentar recuperar o ponto que havia perdido há minutos. António Silva, outra vez ele, cortou o remate de Vital, que ia para a baliza, e segurou a vitória.

Chiquinho

Uma exibição de menos e a mais e vice-versa. Orkun Kökcü não foi a jogo do lado do Benfica, e coube a Chiquinho assumir o papel que tem sido do turco neste início de temporada. Foi do médio português, que saiu um passe sensacional para isolar Tengstedt na melhor oportunidade do Benfica na primeira parte, mas também foi dele que saíram alguns maus passes que deram origem a transições ofensivas do Estoril. Mesmo com amarelo, mereceu a confiança de Schmidt até ao fim e nunca se escondeu do jogo.

Tengstedt

Sai da Amoreira com um sentimento agridoce. Foi a principal surpresa no onze do Roger Schmidt, no lugar que tem sido de Musa, e estreou-se assim a titular pelo Benfica. Ora, o dinamarquês deu-se ao jogo, aqui e ali com alguns momentos de boa integração em ataque posicional, mas principalmente na procura da profundidade. Foi aí que Tengstedt criou os principais desequilíbrios, mas faltou o mais importante num avançado: o golo. Teve várias oportunidades para o fazer, mas falhou sempre o alvo. Daí o sentimento agridoce: bons pormenores, mas sem golo.

Rafik Guitane

Um talento especial, este médio francês de 24 anos. Guitane tem uma facilidade tremenda e rodar e enquadrar-se com a baliza adversário, e foi por muito aí que conseguiu colocar a defesa do Benfica em sentido. Os encarnados têm uma debilidade imensa na transição defensiva, e Guitane aproveitou isso muito bem. Aqui ou ali podia ter decidido melhor e essa talvez seja a principal crítica à exibição do esquerdino.

Rodrigo Gomes

Joga como ala neste sistema de três centrais do Estoril, e é um papel que lhe assenta muito bem. Tem uma qualidade com a bola nos pés acima da média e conseguiu, também ele, criar várias vezes perigo na defesa do Benfica. Teve, por exemplo, participação direta no lance de maior perigo do Estoril, no remate ao poste de Heriberto.

Mateus Fernandes

Chegou em cima do fecho do mercado, mas um dos lugares do meio-campo do Estoril já é dele. Muito trabalhador sem bola, fartou-se de ganhar duelos no centro do terreno, principalmente descaído para o lado esquerdo, o seu raio de ação. Com bola, ofereceu sempre critério à equipa de Vasco Seabra. Emprestado pelo Sporting, nota-se perfeitamente que tem formação nos leões.