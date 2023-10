São seis as alterações no onze inicial do Benfica para a deslocação ao terreno do Estoril, agendada para esta noite, em jogo da oitava jornada da Liga.

Face à equipa inicial que entrou na derrota frente ao Inter de Milão, saem Bah, Morato, Bernat, João Neves, Kökcü, Di María e Musa e entram António Silva, Jurásek, Florentino, Chiquinho, João Mário e Tengstedt.

Tengstedt, de resto, vai mesmo fazer a estreia a titular de águia ao peito.

No Estoril, o técnico Vasco Seabra faz apenas uma alteração forçada face à derrota em Guimarães: Holsgrove, castigado, dá o lugar a Koba Koindredi.

SIGA AQUI O ESTORIL-BENFICA AO MINUTO.

OS ONZES INICIAIS DAS DUAS EQUIPAS:

ESTORIL: Marcelo Carné, Volnei, Pedro Álvaro e Bernardo Vital; Rodrigo Gomes, Mateus Fernandes, Koba Koindredi e Tiago Araújo; Guitane, Heriberto e Cassiano.

BENFICA: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi, Jurásek, Florentino, Chiquinho, Neres, João Mário, Rafa e Tengstedt.