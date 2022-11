O Benfica desloca-se à Amoreira neste domingo para defrontar o Estoril. A equipa de Nélson Veríssimo começa o domingo no 10.º lugar e o técnico tem algumas baixas para a partida: João Carvalho, Dani Figueira e Pedro Álvaro estão castigados, por exemplo.

Já do lado do Benfica, o grande ausente é Fredrik Aursnes, por lesão. A saída do onze do norueguês va obrigar Roger Schmidt a mudar a equipa inicial que jogou em Haifa com o Maccabi. Gonçalo Ramos está em dúvida.

Percorra a galeria associada e veja quais devem ser as escolhas iniciais dos técnicos.