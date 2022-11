O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações à RTP3 após a vitória sobre o Estoril, por 1-0, na Taça de Portugal:

«Estamos contentes, tivemos possibilidades de ganhar e ganhámos. Foi mais difícil para nós este jogo, para marcar golos e aproveitar as oportunidades. Tivemos momentos bons para marcar e decidir. Não aproveitámos e tivemos de manter o foco. Estamos felizes por ter vencido. Claro que é mais fácil jogar contra 10 do que contra 11. Mas havia 0-0 e temos de agir. Já estou há algum tempo em Portugal e já percebi que todas as equipas sabem defender-se muito bem, com dez ou onze, mas a vitória é merecida.»