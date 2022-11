Roger Schmidt, treinador do Benfica, mostrou-se nesta quarta-feira contra a organização do Mundial no Qatar. Após a vitória sobre o Estoril na Taça, o técnico comentou ainda os convocáveis para a seleção de Portugal.

«Não é a minha decisão, estamos a meio da época, o Mundial e no Qatar e não estou contente com isso. De todo. Foi a decisão de algumas pessoas e temos de aceitar. Claro que os jogadores que vão jogar o Mundial, vão dar o melhor, mas não estou mesmo contente por ser no Qatar.»

[Gonçalo Ramos, João Mário, António Silva e Florentino merecem ir ao Mundial?]

«São muito bons jogadores, mas digo sempre que tenho muito respeito pelo selecionador. É muito experiente e conhece os jogadores. Há muitos bons jogadores portugueses e o selecionador fará boas decisões para jogar o Mundial. Todos esses jogadores estão muito bem, é por isso que nos estão a perguntar por isso, mas no final é o selecionador que tem de decidir.»