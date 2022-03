O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Estoril (2-1), em jogo da 27.ª jornada da Liga:

[Mudança de chip do jogo com o Ajax] Isso acontece, o contexto é diferente a envolvência é outra e o nível de dificuldades também é outra. É natural que haja algum desgaste físico e mental. Hoje o desafio foi lançado nesse sentido, de mudar o chip. Este jogo surge antes da paragem para as seleções e havia alguns fatores de destabilização. Queríamos capitalizar o jogo com o Ajax e não pensar o que vinha para a frente. Os jogadores estão de parabéns. Foi um jogo difícil. Entrámos bem, depois a partir dos 15 minutos o Estoril dividiu o jogo. Na primeira parte tivemos algumas dificuldades em alguns momentos na saída de bola. ao intervalo retificámos algumas coisas, e fizemos uma segunda parte muito boa. Foi pena termos sofrido o 2-1 no final, mas o que fica é a resposta que a equipa deu depois do Ajax, contra o Estoril que tem qualidade.

[Paragem para a seleções] Quem não estiver ao serviço das seleções, tem de descansar, há jogadores com uma carga de jogos muito grande. Vamos aproveitar para trabalhar a dinâmica da equipa. Mas acima de tudo os primeiros dias vão ser para recuperar a bola.

[Diferença da primeira para a segunda parte] Conseguimos ter mais capacidade de recuperar a bola e mantê-la, até numa zona mais recuada. No momento ofensivo tivemos paciência na circulação da bola. Em termos defensivos, estávamos com dificuldades com os médios interiores, estavam a aproveitar os espaços ao lado do Weigl, porque o Meité estava mais avançado. Corrigimos isso e a equipa fez uma segunda parte bastante melhor do que a primeira.»