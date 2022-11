Nelson Veríssimo, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota com o Benfica na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

«Sabíamos que o desafio ia ser bastante difícil. Inevitavelmente temos de ligar os dois jogos. Perdemos três pontos e fomos eliminados, mas tínhamos de dar uma imagem diferente da que demos no primeiro jogo. O Benfica tem muito mérito pelo que fez, mas devíamos ter dado outro tipo de resposta.

Apesar de estarmos tristes pela eliminação, demos outra imagem. Entrámos bem na primeira parte, na segunda parte a história mudou com a expulsão. Ainda assim, com um bocadinho mais de critério podíamos ter feito o golo do empate. Mas quero dar os parabéns pela forma como os jogadores encararam este jogo e meteram intensidade, mesmo com menos um jogador.»

[substituição do avançado após a expulsão]

«Com a alteração, quisemos garantir equilíbrio e coesão no processo defensivo. Com menos um, tínhamos que proteger mais a nossa baliza e criar condições para sair em transições com o Gouveia na frente. Foi essa a ideia.»

[sobre as sete mudanças no onze]

«Todos contam. As alterações não foram mensagem, ou para encontrar culpados. Olhámos para o plantel e para a forma como os jogadores recuperam entre jogos. Por exemplo, o Erison há dois anos que praticamente não tem férias. O Lucas Áfrico vem de lesão e começou a jogar de forma regular. Também tendo em conta os jogos seguintes, tivemos de tomar a melhor opção para este jogo.»