No final da vitória do Benfica sobre o Marítimo, em jogo da 31.ª jornada da Liga, os estreantes Sandro Cruz e Tiago Gouveia deram um abraço emocionado no relvado dos Barreiros.

Os dois jogadores tiveram a oportunidade de realizar o primeiro jogo pela equipa principal das águias.

Sandro Cruz foi mesmo titular frente ao Marítimo, e saiu ao minuto 72, precisamente na altura em que entrou Tiago Gouveia.

No final, ambos estavam visivelmente emocionados: