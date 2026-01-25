Benfica-Estrela, 4-0 (resultado final)
Goleada num jogo marcado pelo regresso de Rafa Silva e pela estreia dos meninos Banjaqui e Anísio Cabral
O Benfica goleou o Estrela da Amadora, por 4-0, num jogo marcado pelas estreias dos meninos Banjaqui e Anísio Cabral e pelo regresso de Rafa Silva à Luz. Pavlidis bisou e Sidny marcou à antiga equipa, mas o golo mais festejado foi fabricado por dois sub-17: Anísio fechou a contagem no primeiro toque na bola, assistido por Banjaqui, que foi surpresa a titular.
Os encarnados adiantaram-se no marcador por Pavlidis, ainda antes do intervalo, e na segunda parte avolumaram o resultado, com o grego a bisar da marca dos 11 metros.
Sidny, que sofreu a falta para o penálti, marcou o 3-0 à sua antiga equipa e não festejou, antes de Rafa entrar em campo e da estreia de sonho de Anísio, que fez o quarto.
Com este resultado, o Benfica volta a estar a três pontos do Sporting, em segundo lugar. Mais distante, a sete pontos, está o líder FC Porto, que tem menos um jogo.