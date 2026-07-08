O Benfica venceu o Estrela da Amadora (5-2), esta quarta-feira, em jogo de preparação. No Seixal, a equipa liderada por Marco Silva teve e oportunidade de dar continuidade aos trabalhos de pré-temporada frente à equipa de Pepa.

Já depois do empate (2-2) frente ao Caldas, da Liga 3, o segundo teste às ordens de Marco Silva terminou com tons de goleada.

Pelo Benfica, um bis de Pavlidis e os golos de Rafa Silva, João Rego e Rui Silva confirmaram o triunfo encarnado. Do lado do Estrela da Amadora, Sydney van Hooijdonk e Emerson Vanga fizeram os golos.

No próximo sábado (dia 11 de julho, às 19h30), o Benfica mede forças com o Flamengo no Estádio do Algarve, em mais um jogo de preparação. No mesmo palco, os comandados pelo técnico de 48 anos enfrentam o Villarreal no dia 17 de julho, às 19h45. Estes dois jogos vão ser transmitidos em direto pela TVI.

O arranque oficial da temporada está marcado para dia 23 de julho, diante do St. Gallen, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.