OFICIAL: Benfica contrata central de 18 anos ao Estrela da Amadora
Leon Piotr Zietek chega por empréstimo, até ao final da época
O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Leon Piotr Zietek.
O defesa-central polaco, de 18 anos, chega aos encarnados por empréstimo do Estrela da Amadora, até ao final da temporada.
Zietek chegou a Portugal em 2022, para jogar no GDS Cascais. O central estava no Estrela há duas temporadas e, em 2025/26, totaliza dez jogos, quatro na Liga Revelação e seis ao serviço da equipa de sub-19 dos tricolores.
