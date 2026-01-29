O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Leon Piotr Zietek.

O defesa-central polaco, de 18 anos, chega aos encarnados por empréstimo do Estrela da Amadora, até ao final da temporada.

Zietek chegou a Portugal em 2022, para jogar no GDS Cascais. O central estava no Estrela há duas temporadas e, em 2025/26, totaliza dez jogos, quatro na Liga Revelação e seis ao serviço da equipa de sub-19 dos tricolores.

