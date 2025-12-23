Sidny Cabral é o mais novo reforço do Benfica para o restante da época. O Maisfutebol sabe que o lateral cabo-verdiano do Estrela de Amadora vai assinar um contrato válido por cinco temporadas (até junho de 2030).

Para fechar a transferência agora no mercado do inverno, a SAD encarnada acertou o pagamento de seis milhões de euros fixos, com um valor extra por objetivos, entre dois e três milhões de euros.

A informação sobre a abertura das negociações entre o emblema da Luz e o emblema da Reboleira foi publicada em primeira mão pelo nosso jornal no dia 20 de dezembro.

Aos 23 anos, Sidny é dos principais destaques do Estrela da Amadora na atual temporada (16 jogos, cinco golos e três assistências).

Sidny Cabral chegou ao futebol português em agosto deste ano, tendo antes passado pela Alemanha (RW Erfurt e FC Viktoria Köln) e pelos Países Baixos (FC Twente).