Sidny Cabral marcou um dos golos do Benfica na goleada ao Estrela da Amadora (4-0) e falou do jogo à BTV:

Momento especial

«Estou muito grato por este momento, lutei muito por isto. Estou feliz por ter marcado o meu primeiro golo, mas o mais importante é ganhar, claro.»

Reencontro com a antiga equipa

«Foi contra o meu antigo clube, os meus antigos companheiros. Foi um pouco estranho, mas o mais importante, hoje, era ganhar.»