Benfica
Há 35 min
Sidny Cabral: «Estou muito grato por este momento, lutei muito por isto»
Internacional cabo-verdiano estreia-se a marcar pelo Benfica no reencontro com o Estrela da Amadora
RAS
Internacional cabo-verdiano estreia-se a marcar pelo Benfica no reencontro com o Estrela da Amadora
RAS
Sidny Cabral marcou um dos golos do Benfica na goleada ao Estrela da Amadora (4-0) e falou do jogo à BTV:
Momento especial
«Estou muito grato por este momento, lutei muito por isto. Estou feliz por ter marcado o meu primeiro golo, mas o mais importante é ganhar, claro.»
Reencontro com a antiga equipa
«Foi contra o meu antigo clube, os meus antigos companheiros. Foi um pouco estranho, mas o mais importante, hoje, era ganhar.»
RELACIONADOS
Benfica-Estrela, 4-0 (resultado final)
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS