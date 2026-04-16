Benfica: Etson Barros em coma induzido após acidente de viação
Campeão nacional e recordista nos 3.000 metros obstáculos sofreu um acidente na última madrugada
Campeão nacional e recordista nos 3.000 metros obstáculos sofreu um acidente na última madrugada
Etson Barros, atleta do Benfica, está em coma induzido, após um grave acidente de viação que aconteceu na madrugada desta quinta-feira.
Através de uma curta nota, o clube confirmou que o campeão nacional e recordista dos 3.000 metros obstáculos está agora sob vigilância médica no Hospital de Faro e encontra-se acompanhado pela família e treinador.
Leia aqui o comunicado do Benfica na íntegra:
«O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Etson Barros esteve envolvido num acidente de viação, na última madrugada, encontrando-se neste momento em coma induzido, sob observação, no Hospital de Faro.
O atleta, campeão nacional e recordista nos 3000 metros obstáculos, está internado, sob cuidados médicos diferenciados, na sequência do referido acidente.
Etson Barros encontra-se sob vigilância médica, a receber todos os cuidados necessários e os responsáveis do Clube, bem como, obviamente, a família e o seu treinador, acompanham de perto a evolução do atleta que integra o projeto olímpico do SL Benfica.»