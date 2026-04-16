Etson Barros, atleta do Benfica, está em coma induzido, após um grave acidente de viação que aconteceu na madrugada desta quinta-feira.

Através de uma curta nota, o clube confirmou que o campeão nacional e recordista dos 3.000 metros obstáculos está agora sob vigilância médica no Hospital de Faro e encontra-se acompanhado pela família e treinador.

Leia aqui o comunicado do Benfica na íntegra:

«O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Etson Barros esteve envolvido num acidente de viação, na última madrugada, encontrando-se neste momento em coma induzido, sob observação, no Hospital de Faro.

O atleta, campeão nacional e recordista nos 3000 metros obstáculos, está internado, sob cuidados médicos diferenciados, na sequência do referido acidente.

Etson Barros encontra-se sob vigilância médica, a receber todos os cuidados necessários e os responsáveis do Clube, bem como, obviamente, a família e o seu treinador, acompanham de perto a evolução do atleta que integra o projeto olímpico do SL Benfica.»