O treinador de Etson Barros revelou que o atleta sofreu um traumatismo cranioencefálico no acidente de viação sofrido na madrugada de quinta-feira, no Algarve. Segundo Paulo Murta, o estado de saúde do atleta do Benfica não se agravou nas últimas horas.

«Ele não vinha de Lisboa, tinha estado a ver o jogo e a jogar Playstation, na Chaveca, e regressava a sua casa, em Olhão. São cerca de quatro quilómetros», esclareceu, em declarações à agência Lusa.

Etson Barros, de 25 anos, está em observação e continua com prognóstico «reservado», de acordo com Paulo Murta.