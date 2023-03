Ainda não foi desta que a Noruega se estreou a vencer na qualificação para o Euro 2024: depois da derrota frente à Espanha, a seleção norueguesa empatou esta terça-feira em casa da Geórgia, 1-1.

O benfiquista Fredrik Aursnes foi titular nos noruegueses e esteve ligado ao primeiro golo: o médio deu em Alexander Sorloth e o avançado rematou colocado à entrada da área.

Na segunda parte, no entanto, a equipa da casa chegou à igualdade: foi Georges Mikautadze a fazer o 1-1, aos 61 minutos, a passe de Kvekveskiri.

Assim, Noruega e Geórgia estão no terceiro e no quarto lugar do grupo A, respetivamente, ambas com um ponto.