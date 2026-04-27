A SAD do Benfica captou 65 milhões de euros com o empréstimo obrigacionista, cujos resultados foram divulgados esta segunda-feira ao mercado, tendo a procura superado em 1,36 vezes a oferta, ultrapassando os 88 milhões.

«Classificamos esta operação como um enorme sucesso. O rácio de 1,36 vezes mostra um grande equilíbrio entre a oferta e a procura. É a primeira emissão a cinco anos de uma sociedade desportiva em Portugal. Correu muito bem», realçou Nuno Catarino, vice-presidente da SAD do clube da Luz, durante a sessão especial que decorreu na Euronext Lisboa, a gestora da bolsa portuguesa.

A operação «Benfica SAD 2026-2031», lançada a 8 de abril, e cujo montante global foi aumentado de 40 para 65 milhões de euros durante a semana passada, face à forte procura dos investidores, oferece juros de 4,65 por cento e maturidade de cinco anos.

«A emissão correu como esperávamos. Atingimos praticamente no primeiro dia os 40 milhões e, rapidamente, chegámos aos 65 milhões. Isto dá a imagem de confiança dos investidores sobre a Benfica SAD, e mostra a nossa capacidade de adaptação às circunstâncias, mesmo em termos de resultados desportivos», sublinhou Nuno Catarino.

Com o desfecho do campeonato praticamente decidido, face à distância pontual para o líder FC Porto, a poucas jornadas do fim da Liga, o administrador financeiro do Benfica vincou que o clube ainda está na corrida pela Liga dos Campeões, competindo «ombro a ombro» com o Sporting.

«O nosso plano é participar na Liga dos Campeões, é esse plano. Na eventualidade de isso não acontecer, temos como nos reajustar. O planeamento para a época [seguinte] depende das competições em que estamos presentes», afirmou aos jornalistas o responsável.

Segundo Nuno Catarino, uma «questão pessoal de última hora» impediu o presidente Rui Costa de participar na cerimónia, tal como estava previsto.