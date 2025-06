O Fenerbahçe de José Mourinho vai defrontar o Benfica na edição de 2025 da Eusébio Cup, confirmou a CNN Portugal.

Esse jogo, a realizar-se no último fim de semana de julho, deverá ser o último teste das águias antes do arranque oficial da temporada, agendado para o fim de semana seguinte de agosto diante do Sporting na Supertaça Cândido de Oliveira.

O Fenerbahçe vai realizar, a partir do meio de julho, um estágio no Algarve, fechando a preparação para a próxima época em Portugal precisamente no Estádio da Luz.

Recorde-se que Benfica e Fenerbahçe vão iniciar a participação europeia no início de agosto, mais concretamente uma semana e meia depois de se defrontarem: as duas equipas vão jogar na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, tendo de passar ainda por um play-off para acederem à fase de Liga da prova.

No campo das hipóteses, as duas equipas podem defrontar-se também na pré-eliminatória da Champions, o que significaria que mediriam forças duas semanas num espaço de dez dias.

Esta será a terceira presença de José Mourinho na Eusébio Cup: antes, o técnico setubalense esteve na primeira edição da competição, em 2008 pelo Inter, e depois pelo Real Madrid, em 2012, contando uma vitória (pelos nerazzurri) e uma derrota pelos merengues.