Muito calor em Lisboa e um primeiro tempo algo morno, com exceção para os últimos dez minutos. A parceria entre Pavlidis e Akturköglu resultou no 1-0 para o Benfica, o grego fez o segundo pouco depois e um momento de inspiração de Kahveci trouxe outra emoção para a segunda parte, depois de um remate sensacional de fora da área.

A segunda parte ficou marcada por um arranque mais bem conseguido dos turcos e a redenção de Henrique Araújo. O avançado saltou do banco para ser decisivo e confirmar a vitória das águias na Eusébio Cup.

A apresentação aos sócios e adeptos trouxe quatro novidades no onze de Bruno Lage, com destaque claro para a titularidade de três reforços, Richard Ríos, Enzo Barrenechea e Amar Dedic, mas não só. O técnico lançou também de início o jovem João Veloso, para a 13.ª edição da Eusébio Cup, dia de homenagem a uma das figuras maiores do futebol português.

Perante um Estádio da Luz bem composto, as águias entraram pressionantes e as caras novas quiseram mostrar serviço desde início. Dedic mostrou-se atrevido no corredor direito, Ríos e Barrenechea muito confortáveis com bola e Otamendi perigoso como sempre nas alturas.

Na sequência de uma bola parada, o internacional argentino foi lá acima cabecear para uma defesa apertada de Livakovic. Na resposta, En-Nesyri foi lançado na profundidade e após trocar as voltas a Otamendi, viu Trubin evitar o 1-0 para o conjunto visitante.

De resto, os primeiros 25 minutos do jogo foram dominados pelas águias, que apenas pecaram na finalização sobretudo em termos de eficácia. À passagem da meia-hora de jogo, uma pausa para hidratação e talvez tenha sido mesmo a água que trouxe frescura aos comandados de Bruno Lage.

Isto porque, aos 38 minutos, uma desmarcação perfeita de Akturköglu resultou no primeiro golo do Benfica. A bola de Pavlidis foi perfeita para o avançado turco, que galgou metros e na cara de Livakovic atirou rasteiro para o 1-0.

Este lance serviu de «abre-latas» para o encontro, já que pouco depois, as redes voltaram a abanar. Richard Ríos começou por testar os reflexos do guarda-redes croata, que não impediu Pavlidis de finalizar com sucesso (e com alguma sorte), após uma assistência perfeita de Dedic.

Só que no ascendente encarnado, o Fenerbahçe aproveitou um momento de distração e através do capitão, Irfan Kahveci, reduziram a desvantagem, praticamente em cima do intervalo. Um momento de inspiração, com tempo e espaço para brilhar, não deu qualquer hipótese de defesa a Trubin.

Ainda antes do apito do árbitro, um desentendimento entre Otamendi e Amrabaat… por causa de Richard Ríos. O médio marroquino teve uma entrada mais dura sobre o ex-Palmeiras e o capitão do Benfica foi pedir justificações. Este episódio terminou a novela do primeiro tempo.

A segunda parte trouxe um domínio inicial do Fenerbahçe, sendo que em campo entraram sete peças novas: quatro promovidas por Lage e três por Mourinho. Na sequência de um contra-ataque, En-Nesyri arrancou com a bola controlada e, sem qualquer tipo de oposição, só teve de rematar rasteiro para bater o recém-entrado Samuel Soares.

Nas bancadas, ainda que de um jogo particular se tratasse, os adeptos ficavam inquietos com a forma como as águias iam perdendo o controlo do jogo. A pouco mais de dez minutos do fim, um momento de alguma apreensão com Bruma, que colocou mal o pé no relvado e teve de ser substituído.

O momento da noite estava guardado para o minuto 80, quando Otamendi assistiu Henrique Araújo para um belo golo. Num movimento típico de ponta de lança, o avançado antecipou-se aos defesas e desviou com o pé para o 3-2. Destaque para a enorme ovação das bancadas e um festejo efusivo do jogador que nas últimas três épocas esteve emprestado a Watford, Famalicão e Arouca.

Segue-se o primeiro teste oficial da nova época para as águias, já na próxima quinta-feira, na final da Supertaça frente ao Sporting. Resta saber se com ou sem João Félix.