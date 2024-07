Figura: Prestianni, reforço sensação

Muito elogiado pelos adeptos devido às recentes exibições, a importância do médio argentino para o jogo do Benfica saltou à vista logo nos primeiros minutos do jogo. Com uma enorme qualidade técnica e sempre disponível para receber a bola, Prestianni apontou um golaço logo a abrir e não deu descanso aos adversários sempre que teve a bola no pé.

O momento do jogo: entrada «relâmpago» das águias

Certamente poucos adeptos esperavam festejar quatro golos em menos de dez minutos, mas a verdade é que os encarnados tornaram essa tarefa muito fácil. Alguma passividade do adversário trouxe à tona a qualidade individual dos intervenientes ao serviço de Roger Schmidt, que dos nove aos 18 minutos resolveram o encontro.

Outros destaques:

Vangelis Pavlidis

Até ao momento, são sete golos para o internacional grego ao serviço do Benfica. Sempre no sítio certo, foi-se movimentando fora do «espaço» destinado às funções de ponta-de-lança e em muitas ocasiões trabalhou para os companheiros de equipa. Assinou um «bis» e mostrou mais uma vez toda a qualidade que levou as águias a contratarem-no ao AZ Alkmaar.

Jean-Niklas Beste

Titular pela primeira vez no Benfica desde que assinou pelo clube, o lateral alemão mostrou serviço do lado esquerdo da defesa encarnada e contribuiu com um golo e uma assistência para a goleada frente ao Feyenoord. Muito forte nas ligações com os companheiros de equipa, destacou-se também pela qualidade dos seus passes e cruzamentos.

Anatoliy Trubin

Sem grande trabalho nos primeiros 45 minutos, o guardião ucraniano esteve em bom plano na segunda metade do encontro, graças a algum ascendente do Feyenoord que levou perigo à baliza encarnada. Entre os postes esteve irrepreensível e com os pés também conseguiu cumprir o seu papel e dar fluidez ao jogo das águias.