O Benfica não vai jogar a Eusébio Cup nesta pré-temporada.

Na base da decisão estão essencialmente três motivos, confirmou o Maisfutebol: o calendário mais apertado devido ao arranque de época a 8 ou 9 de agosto com a Supertaça diante do FC Porto, a consolidação do novo relvado do Estádio da Luz e os constrangimentos de diversa ordem provocados pelas Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa.

A Eusébio Cup realizou-se ininterruptamente de 2008 a 2016. Foi cancelado por dificuldades organizativas em 2017 e em 2018 voltou a jogar-se. Depois de três anos de paragem, foi retomada em 2022, com vitória do Benfica sobre o Newcastle no Estádio da Luz.

Nesta segunda-feira, o Benfica confirmou a marcação de um particular com os ingleses do Burnley no Estádio do Restelo a 25 de julho. A 30 de julho há novo jogo, nos Países Baixos, com o Feyenoord, naquele que será provavelmente o último teste da equipa de Roger Schmidt na pré-época.