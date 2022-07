Grimaldo

Exibição agridoce para o lateral espanhol que levantou o estádio com um livre espetacular, ao seu estilo, com o pé esquerdo. Um golo que a Luz antecipou, com um burburinho a ouvir-se nas bancadas, confirmado depois pelo espanhol que levou a bola ao ângulo, sem hipóteses para Nick Pope. Por outro lado, os dois golos do Newcastle foram marcados pelo lado do lateral espanhol. A culpa não é só dele, mas a verdade é que Roger Schmidt tem de encontrar ali um equilíbrio quando o lateral está adiantado ou, noutras vezes, demasiado para dentro.

Gonçalo Ramos

Já tinha marcado dois golos ao Fulham e marcou mais um esta noite, novamente de cabeça, junto ao primeiro poste, na sequência de um pontapé de canto de João Mário. Tem sido primeira aposta de Roger Schmidt e tem correspondido, voltando a marcar pontos esta noite em que teve mais uma oportunidade soberana para marcar.

David Neres

Um dos dois reforços que jogaram de início e que voltou a emprestar fantasia, oscilando entre a direita e a zona central do campo, onde parece estar a ganhar raízes, numa constante troca co m Rafa Silva e com João Mário mais fixo sobre a esquerda. Com Enzo Fernández e Florentino nas costas, o brasileiro tem liberdade para polvilhar o jogo com um pouco de magia, com rápidas combinações com Rafa e João Mário a permitirem ao Benfica improvisar espaços na frente.

Enzo Fernández

O segundo reforço no onze inicial de Schmidt. Jogou ao lado de Florentino, mas com mais liberdade para se juntar a Neres, sempre com processos simples, a jogar ao primeiro toque, permitindo ao Benfica jogar em velocidade. Um jogador evoluído, com noção dos espaços que pisa, dos jogadores que tem de marcar e com uma boa visão para encontrar os companheiros com passes precisos.

João Mário

Parece estar a adaptar-se bem às novas funções, mais descaído sobre a esquerda. Com as constantes subidas de Grimaldo, procura zona mais interiores e até esteve perto de marcar, por duas vezes, com remates no interior da área. Não marcou, mas fez a assistência para o primeiro golo, ao marcar o pontapé de canto, da esquerda, bem medido, para a cabeça de Gonçalo Ramos.

Gilberto

Mais uma boa exibição do lateral brasileiro, muito incisivo sobre a direita, a conseguir profundidade, muito em jogo e a recuperar muitas bolas. Vida mais difícil para Bah que também entrou bem no jogo, mas o brasileiro parece ter, para já, o lugar assegurado.