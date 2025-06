O Fenerbahçe anunciou, este sábado, os amigáveis de pré-época que vai disputar, entre os quais a Eusébio Cup, com o Benfica, no Estádio da Luz.

Os turcos vão defrontar os encarnados a 26 de julho. Este deverá ser o último teste das águias antes do arranque oficial da temporada, com a Supertaça, diante do Sporting, no primeiro fim de semana de agosto.

Uma semana e meia depois da Eusébio Cup, Benfica e Fenerbahçe vão jogar na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Esta será a terceira presença de José Mourinho na Eusébio Cup, depois das passagens enquanto treinador do Inter Milão (2008) e do Real Madrid (2012).

O Fenerbahçe vai realizar um estágio de pré-época, entre 14 e 27 de julho, em Portugal, tendo ainda como adversários o Portimonense, o Sunderland e o Al Ittihad.