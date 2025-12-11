O Museu Cosme Damião, afeto ao Benfica, informou nesta quinta-feira que a estátua de Eusébio, mítico jogador do clube, foi alvo de testes de carga na semana passada.

Na fotografia partilhada pela instituição é possível ver o braço direito da estátua com vários pesos pendurados por cordas, de forma a testar a resistência da estrutura feita em bronze.

«Monitorizamos regularmente as condições de estabilidade das peças expostas em contacto direto com o público. Na semana passada realizámos um teste de carga à estátua de Eusébio da Silva Ferreira, uma operação técnica que permite avaliar a resistência estrutural e o comportamento do conjunto face a esforços provocados pelo toque e pela interação diária dos visitantes», informou o Museu Cosme Damião nas redes sociais.

«Este procedimento é essencial para garantir a segurança do público e a integridade da obra, assegurando que a escultura permanece estável e segura. Aguardamos o resultado dos exames, mas parece que o 'Pantera Negra' continua a aguentar qualquer desafio, dentro e fora do relvado», garante a instituição.

A estátua foi inaugurada em 1992 e oferecida por um associado do Benfica, Vítor Batista, emigrante português nos Estados Unidos da América. É da autoria do escultor Duker Bower.

A estrutura honra a memória do jogador com mais golos na história do clube - 472 em 440 jogos. Eusébio, figura maior do futebol nacional, faleceu em 2014, aos 71 anos.