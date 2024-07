O Benfica conquistou a 12.ª edição da Eusébio Cup ao golear o Feyenoord (5-0), este domingo, e não esqueceu a família do «Pantera Negra».

As filhas e a viúva de Eusébio estiveram ao lado do plantel no relvado, no momento de erguer o troféu, que foi levantado por João Mário e Florentino Luís, dois dos capitães encarnados.

Ora veja: