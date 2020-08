Everton Cebolinha assumiu que Jorge Jesus, de quem foi adversário no Brasil, foi importante na decisão de trocar o Grêmio de Porto Alegre pelo Benfica.

«Tive boas referências do mister, de atletas que trabalharam com ele. Disseram que era um excelente treinador e pude comprovar isso na nossa conversa que tivemos. Ele teve muita importância na minha escolha, porque acompanhei de perto o trabalho dele e a qualidade dele. Tenho a certeza de que vou crescer muito com ele», afirmou o extremo brasileiro na apresentação como jogador do Benfica.

Everton esclareceu ainda o telefonema de Jesus em vésperas do derradeiro jogo pelo Grêmio. Uma chamada que críticas de responsáveis do clube canarinho ao treinador do Benfica, acusado de ter tentado persuadir Cebolinha a não jogar. «Não havia nada relacionado com a partida que teria no dia seguinte. Estava tudo relacionado com o Benfica, o meu interesse em vir para o Benfica e de fazer parte deste projeto. O mister quis saber se eu tinha interesse em fazer parte do projeto que me foi apresentado e eu disse com certeza, que seria um prazer trabalhar com ele e fazer parte de um projeto como este», frisou.

O novo camisola 7 do Benfica elogiou a estrutura que encontrou e mostrou-se convencido de que fez a escolha certa. «O Benfica não fica atrás de nenhum grande clube da Europa. Quando aqui cheguei, fiquei muito impressionado com a estrutura. É muito grande e está entre o top da Europa. Estou a realizar um sonho.»