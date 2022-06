(EM ATUALIZAÇÃO)

O Benfica oficializou a transferência de Everton para o Flamengo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a SAD encarnada detalha os termos do negócio: alienou 90 por cento dos direitos económicos do jogador por 13,5 milhões de euros, podendo o bolo do negócio chegar aos 16 milhões de euros mediante cumprimento de objetivos cumpridos até ao final do vínculo (31 de dezembro de 2025) ao novo clube.

Everton chegou ao Benfica no verão de 2020 a troco de 20 milhões de euros pagos ao Grêmio de Porto Alegre. À data, o Benfica acordou pagar ao clube brasileiro 20 por cento de uma mais-valia obtida numa futura transferência. Ora, como Everton é transferido por um valor inferior ao que as águias pagaram por ele, o Grêmio não tem direito a qualquer verba além dos diretos relacionados com a formação do jogador.

Em duas épocas no Benfica, Everton somou 95 jogos, 15 golos e 17 assistências.

COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o CR Flamengo para a alienação dos direitos desportivos e de 90% dos direitos económicos do jogador Everton Soares, pelo montante de € 13.500.000 (treze milhões e quinhentos mil euros). O valor global da alienação poderá atingir ou superar o montante de € 16.000.000 (dezasseis milhões de euros), uma vez que a Benfica SAD terá direito: (i) a receber € 1.000.000 (um milhão de euros), dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do CR Flamengo; e, (ii) a receber 10% do valor de uma futura transferência do referido jogador ou a receber € 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros), dependente da manutenção do vínculo laboral do jogador com o CR Flamengo a 31 de dezembro de 2025 e da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador. Mais se informa que o CR Flamengo terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade.»