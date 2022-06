Everton Cebolinha está de regresso ao Brasil para representar o Flamengo. O extremo esteve duas épocas no Benfica, terminando a ligação com um registo de 95 jogos, 15 golos e 17 assistências.

Contratado por 20 milhões de euros em 2020, o jogador foi vendido pelo Benfica por 13,5 milhões de euros (90% dos direitos económicos), podendo o bolo do negócio chegar aos 16 milhões de euros mediante cumprimento de objetivos cumpridos até ao final do vínculo (31 de dezembro de 2025) ao novo clube.

«É um jogador importantíssimo, tenho a certeza que vai ajudar muito o Flamengo. Há um ano, ele nem pensava em voltarão Brasil. Quando conversámos com ele no final do ano passado, ele também não cogitava o regresso ao Brasil», diz Marco Braz, vice-presidente do clube brasileiro.

Em declarações à ESPN Brasil, o dirigente do emblema carioca diz que Everton foi penalizado pela época irregular do Benfica: «Os números dele no Benfica foram bons, entre golos e assistências. Fez grandes jogos lá. Mas a equipa no seu todo, mesmo avançando na Champions, não conseguiu vencer as taças e o campeonato, portanto ele foi um pouco penalizado nas críticas.»

«É um grande jogador, de nível de seleção brasileira, e tomara que em breve ele consiga o objetivo de regressar à seleção, esse foi um dos motivos que o trouxe para o Flamengo», finaliza Marcos Braz.