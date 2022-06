Fábio Baptista, mais conhecido como Fabinho, lateral direito do Benfica de 21 anos, vai jogar na próxima temporada no St. Truiden, da Liga Belga.

O jovem vai sair em definitivo do Benfica, que mantém ainda assim 50 por cento do passe, e assinar um contrato válido por três temporadas. Nesta altura o acordo do jogador com o St. Truiden está fechado, faltando apenas acertar alguns detalhes no entendimento entre os dois clubes.

Fabinho deve, nesse sentido, viajar nos próximos dias, provavelmente já este sábado, para a Bélgica, para assinar contrato com o nono classificado da última Liga Belga.

O lateral direito fez a formação em clubes de Sintra (Sintrense e 1º Dezembro), tendo chegado ao Seixal já com idade de junior. Nas duas últimas épocas representou a equipa B e chegou a ser chamado por Nélson Veríssimo aos treinos do plantel principal.