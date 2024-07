O Benfica anunciou a contratação de Fábio Silva para a equipa de andebol.

Em comunicado, os encarnados confirmaram a transferência do internacional português de 23 anos, que nas últimas quatro temporadas representou o AA Avanca.

«Venho com o intuito de trabalhar todos os dias para podermos alcançar o grande objetivo do Benfica, que passa por ganhar todos os títulos que disputamos. Estou ansioso por começar a treinar e por jogar com a camisola deste clube», afirmou Fábio Silva ao canal do clube.