O Benfica exigiu que a Liga, o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina da FPF atuem com urgência no caso da queixa de Fábio Veríssimo, que denunciou no relatório de jogo do FC Porto-Sp. Braga ter sido alvo de tentativa de pressão do clube azul e branco ao intervalo da partida realizada neste domingo no Estádio do Dragão.

Em comunicado, o emblema encarnado pede uma «reação rápida» e garante que não admitirá qualquer passividade sobre esta matéria.

COMUNICADO DO BENFICA NA ÍNTEGRA:

«O Sport Lisboa e Benfica exige que a Liga, o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina atuem com urgência em face das informações tornadas públicas sobre uma grave coação ao árbitro da partida FC Porto–SC Braga.

Em face da gravidade dos acontecimentos reportados impõe-se uma reação rápida das autoridades competentes e uma clarificação quanto aos desenvolvimentos deste episódio que em nada dignifica e credibiliza o futebol português, pelo que é imperativo que haja consequências exemplares.

O Sport Lisboa e Benfica não admitirá qualquer passividade ou delongas nesta matéria.»