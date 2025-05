«FACTOS E ARGUMENTOS» é um espaço do Maisfutebol destinado a cruzar declarações ou teses com números e dados irrefutáveis. Por vezes, a alta velocidade do dia-a-dia condiciona a avaliação criteriosa do que é dito, sem o imperioso contraditório.

«Conheço muito bem o historial do Benfica (…). Ao longo da história há ene exemplos de finais de época que levaram uma ou outra equipa a vencer o campeonato. Não sei exatamente em que época, penso que foi em 1971/72 e Jaime Graça falava muito nessa época, em que não perderam um jogo e ficaram no segundo lugar.»

A declaração pertence a Bruno Lage e foi proferida nesta sexta-feira, na antevisão à visita do Benfica a casa do Sp. Braga. O treinador dos encarnados foi questionado sobre o facto histórico de só por uma vez, em Portugal, o líder do campeonato ter mudado na última jornada: em 1955, quando o Benfica ultrapassou o Belenenses sobre a meta com uma preciosa ajuda do rival Sporting na última jornada.

Lage afirmou conhecer «muito bem o historial do Benfica», mas cometeu um lapso na data que indicou, ainda que sem grandes certezas («penso que foi em 71/72»), sobre uma época invicta que, ainda assim, não redundou na conquista do título de campeão nacional.

Ora, em 1971/72 o Benfica não terminou no segundo lugar. Com 26 vitórias, três empates e uma derrota nas 30 jornadas, foi campeão com 55 pontos, mais dez do que o V. Setúbal, que concluiu a prova com dois desaires. As águias eram treinadas por Jimmy Hagan, treinador inglês que na temporada seguinte liderou o clube para aquela que, comprovam os números, é a mais próxima da perfeição em 90 anos de campeonatos nacionais: o Benfica sagrou-se campeão sem derrotas, com 28 vitórias, dois empates e 101 golos marcados e 13 sofridos.

Terá Lage, então, criado uma realidade que nunca existiu no Benfica?

Não! O dado mencionado pelo técnico das águias existiu mesmo, mas só alguns anos depois. Em 1977/78, três épocas após Jaime Graça ter concluído uma ligação de nove anos ao clube da Luz, o Benfica terminou a Liga sem qualquer derrota: 21 vitórias e nove empates em 30 jogos. O registo pontual – 51 pontos, com o triunfo a valer dois pontos à época – seria suficiente para a atribuição do título em muitas outras temporadas, mas não naquela. O FC Porto, que até foi derrotado por uma vez, fez o mesmo número de pontos do que o rival lisboeta, mas sagrou-se campeão devido à diferença entre golos marcados e sofridos, critério em vigor à data, e colocou, com José Maria Pedroto, um ponto final numa seca de 19 anos.

Essa foi a única temporada, a nível nacional, em que uma equipa invicta não conquistou o título. Nas outras – Benfica em 1972/73 e FC Porto em 2010/11 e em 2012/13 – a invencibilidade foi sinónimo de título.